Отримаєте свіжу зелень вже у квітні: які трави можна посадити під зиму
Серед рекомендованих культур – кріп, петрушка, шпинат, кінза, листовий салат, рукола та щавель
Щоб навесні вже насолоджуватися ароматною зеленню, варто скористатися підзимовим посівом. Поки земля остаточно не промерзла, можна посіяти морозостійкі культури – насіння за зиму набереться сил та з першим теплом піде у ріст. УНІАН розповідає, що можна посадити під зиму.
Яку зелень можна посіяти на зиму?
Серед рекомендованих культур – кріп, петрушка, шпинат, кінза, листовий салат, рукола та щавель.
- Кріп – зазвичай потрібно сіяти у період постійного похолодання, оскільки він проростає вже за +3°C. Насіння закопують на глибину до 3 см, залишаючи між рядами по 20-25 см.
- Петрушка – висаджують разом із кропом, на глибину близько 1,5 см, відстань між рядами також варто залишити до 25 см.
- Кінза – морозостійка зелень, яка легко переносить холод. Сіяти її потрібно так само як і петрушку, на глибину 1,5 см, відстань між рядами – до 30 см.
- Шпинат – висівають у листопаді, а насіння засівають на глибину близько 1 см, відстань між рядами слід залишати по 20 см.
- Листовий салат – для підзимового посіву важливо брати морозостійкі сорти, а сіяти на глибину близько 1-1,5 см, залишають між рядами 20-25 см.
- Рукола – теж непогано переносить холод. Її садять на глибину близько 1 см, у міжрядді також залишають 20-25 см.
- Щавель – також можна сіяти під зиму, закопавши насіння на глибину 1-2 см та залишаючи між рядами 25-30 см.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter