Щоб навесні вже насолоджуватися ароматною зеленню, варто скористатися підзимовим посівом. Поки земля остаточно не промерзла, можна посіяти морозостійкі культури – насіння за зиму набереться сил та з першим теплом піде у ріст. УНІАН розповідає, що можна посадити під зиму.

Яку зелень можна посіяти на зиму?

Серед рекомендованих культур – кріп, петрушка, шпинат, кінза, листовий салат, рукола та щавель.