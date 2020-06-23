У Яремчі затопило трасу національного значення

Проїзд дорогою, яка з`єднує Івано-Франківськ з Буковелем та Хустом, перекритий

У Яремчі на Івано-Франківщині 23 червня паводки затопили трасу національного значення H-09, що йде зі Львова через Рогатин, Івано-Франківськ, Рахів до Мукачево. Відповідні відео опублікував у Facebook користувач Василь Іванюк та зазначив, що проїзд цією дорогою перекритий.

Також цю трасу затопило і в сусідньому селі Микуличин.

Сильні зливи на Західній Україні тривають вже кілька днів. 22 червня через паводки у Чернівецькій та Івано-Франківській областях увели надзвичайні заходи безпеки: на місці працюють рятувальники та поліцейські, які проводять повітряний та наземний моніторинг місцевості, проводять евакуацію людей із аварійних будинків, доставляють їжу та воду.

На території Івано-Франківської області через підтоплення постраждали населені пункти у п’яти районах. Як пише «Фіртка», рівень річки Лімниці на Калущині піднялася на 2,6 м, у Рожнятівському районі затопило кілька мостів та сіл і дамбу.

Напередодні в Івано-Франківській області через стихію загинули троє людей. 22 червня пізно у ввечері на Верховинщині в річку впало авто, у якому було двоє людей. Рятувальники 23 червня витягли з нього тіло жінки, а тіло чоловіка поки що не знайшли. Також 22 червня після падіння в бурхливий потік загинула 77-річна жінка.

22 червня у МВС повідомили про підняття рівня води в річках Прут, Черемош та Брусниці, а також розмиті автодороги і підтоплені мости у 7 населених пунктах Вижницького, Путильського та Кіцманського районів Буковини. Поблизу села Банилів Вижницького району річка Черемош прорвала дамбу. У селі Розтоки Путильського району паводок зруйнував частину дороги.

23 червня голова Чернівецької ОДА повідомив, що паводок загрожує Чернівцям: вода в Пруті може піднятися до 6,5 метрів у межах міста (зараз – близько 4 метри) і до 10 метрів – нижче за течією. За словами міського голови Чернівців Олексія Каспрука, в зону можливого підтоплення можуть потрапити Садгірський район міста, мікрорайон Ленківці, ринки «Добробут» та Калинівський.

За інформацією МВС, негода вирує загалом у 8 областях України. Окрім Буковини та Прикарпаття, постраждали Кіровоградська, Вінницька, Полтавська, Львівська, Одеська та Рівненська області: падали дерева, підтоплено значну кількість житлових будинків, господарських будівель, вулиць, автомобільних доріг, пошкоджено покрівлі шкіл, будівель та житлових будинків.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, дощі та грози в західних областях України очікуються до кінця тижня, проте відзавтра, 24 червня, вони мають стати менш інтенсивними. На решту території України з 25 червня очікує сонячна погода.