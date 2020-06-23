Чорний Черемош у Карпатах після двох тижнів дощів. Відео дня
Суспільство — Назарій Тузяк, 23 червня483350
Після сильних дощів у Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях річки повиходили із берегів і затопили гірські містечка та села. Проїзд до багатьох населених пунктів перекритий – рівень води подекуди на метр перевищує висоту проїжджої частини. Одним з найбільш постраждалих є Верховинський район Івано-Франківської області, де зсуви грунту заблокували місцеву дорогу. На відео очевидців із Криворівні помітно, що вода у річці Чорний Черемош піднялася на кілька метрів. За даними Укргідрометцентру, зливи на Західній Україні триватимуть ще кілька днів.
відео Ярослава Зеленчука
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter