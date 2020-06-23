Чорний Черемош у Карпатах після двох тижнів дощів. Відео дня

СуспільствоНазарій Тузяк, 23 червня483350

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Після сильних дощів у Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях річки повиходили із берегів і затопили гірські містечка та села. Проїзд до багатьох населених пунктів перекритий – рівень води подекуди на метр перевищує висоту проїжджої частини. Одним з найбільш постраждалих є Верховинський район Івано-Франківської області, де зсуви грунту заблокували місцеву дорогу. На відео очевидців із Криворівні помітно, що вода у річці Чорний Черемош піднялася на кілька метрів. За даними Укргідрометцентру, зливи на Західній Україні триватимуть ще кілька днів.

відео Ярослава Зеленчука

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