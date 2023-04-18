Єгипет ледь не поставив ракети Sakr-45 для російських РСЗВ але натомість погодився озброїти Україну

Єгипет зупинив план таємного постачання ракет до Росії після переговорів з високопоставленими чиновниками США минулого місяця і натомість вирішив виробляти артилерійські боєприпаси для України. Про це повідомляє американська газета The Washington Post з посиланням на власні джерела.

Ще минулого тижня видання писало про інший документ, який викрив таємну схему президента Єгипту Абделя Фатаха Ас-Сісі щодо надання РФ ракет Sakr-45, які можуть використовуватися в російських системах залпового вогню.

Однак, згідно з новими документами розвідки США, які потрапили до журналістів, Ас-Сісі

на початку березня відмовився від планів постачання Москві. Попри давні дипломатичні та військові відносини з Росією Єгипет впродовж десятиліть був головним союзником Америки на Близькому Сході та отримує понад мільярд доларів на рік військової допомоги від США.

У виданні назвали «дипломатичною перемогою» адміністрації президента США Джо Байдена той факт, що Єгипет відклав угоду з Москвою та схвалив продаж 152-мм та 155-мм артилерійських снарядів у Сполучені Штати для передачі Україні.

Також зазначається, що США намагалися залучити нових союзників і вкрай необхідну амуніцію для боротьби України проти РФ. Єгипет мав намір використовувати свої потужності з виробництва зброї для України як «важіль» для отримання передових військових товарів США.

Як інформував ZAXID.NET, секретні документи США свідчать про те, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у лютому 2023 року дав негласне розпорядження щодо виробництва 40 тис. ракет для Росії та доручив чиновникам тримати у таємниці їх виробництво і відвантаження для уникнення проблем із Заходом.

Зазначається, що розмова за участю Сісі 1 лютого відбулася через кілька днів після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Єгипту під час візиту до Каїра. Одразу після візиту Блінкена міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі вирушив до Москви на переговори з Кремлем.