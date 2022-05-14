ЄС планує полегшити конфіскацію майна, здобутого злочинним шляхом, та поширити ці спрощення на російських та білоруських олігархів і політиків, пов'язаних із війною Росії в Україні. Про це повідомив заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас, передає DW.

Законопроект, який запропонує Єврокомісія, має на меті дозволити вилучати злочинно нажиті кошти без обвинувального вироку суду. Нові заходи планується.

«Єврокомісія найближчим часом висуне пропозицію про удосконалення чинних правових рамок ЄС, які стосуються конфіскації майна, аби посилити повноваження національних органів правопорядку із вияву, заморозки й конфіскації майна, яке нажите злочинним шляхом, та керування ним», – сказав Схінас, відзначивши, що чинних законів недостатньо, аби позбавити організовану злочинність високих прибутків.

За словами Маргарітіса Схінаса, обсяг злочинних доходів у ЄС становить не менше 139 млрд євро, але з цієї суми вдається конфіскувати лише один відсоток. Він також повідомив, що нові правила допоможуть Єврокомісії ефективніше виконувати санкції проти олігархів та близьких до Путіна політиків.

«Дуже конкретний приклад того, наскільки важлива заморозка та конфіскація майна, ми бачимо у зв'язку із санкціями ЄС проти росіян та білорусів, які сприяли війні в Україні», – сказав Схінас.

Розроблені Єврокомісією поправки дозволять конфіскувати злочинні кошти та керувати ними без обвинувального вироку суду.