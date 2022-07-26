Попри російське вторгнення Україна продовжує приділяти значну увагу євроінтеграції

Європейська комісія опублікувала щорічний звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію, в якому позитивно оцінила кроки, здійснені Києвом на шляху до євроінтеграції. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Звіт охоплює впровадження Україною реформ у межах Угоди про асоціацію з моменту опублікування останнього звіту 1 грудня 2020 року, до початку військової агресії Росії 24 лютого 2022 року.

«Попри виклики, зокрема з боку Росії, Україна зробила важливі кроки в імплементації Угоди про асоціацію. Реформи, здійснені тепер у цьому контексті, дозволяють Україні з упевненістю розпочати новий етап відносин з ЄС після рішення Європейської Ради про надання Україні статусу країни-кандидата. Нелегітимна та неспровокована військова агресія Росії проти України не завадить ЄС підтримати програму реформ в Україні», – наголосив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

У звіті зазначається, що Україна зазнала виклику через дестабілізуючі дії Росії, війну на сході та пандемію коронавірусу, але попри це продовжує надавати пріоритет асоціації та подальшій інтеграції з ЄС, а ключові реформи набули нового імпульсу.

В ЄС відзначили певні позитивні зрушення, що мали місце в сфері правосуддя, державного управління, фінансовому секторі, енергетичній сфері, екологічних реформах та у сфері цифрової трансформації.

«У четвертому звіті за механізмом призупинення візового режиму від 4 серпня 2021 року зроблено висновок, що в цілому Україна продовжує виконувати контрольні показники лібералізації візового режиму та вжила заходів для виконання попередніх рекомендацій. Проте необхідні подальші зусилля, серед іншого, у сферах боротьби з корупцією, відмиванням грошей, запобігання та боротьби з організованою злочинністю», – зазначають в Єврокомісії.

Звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію було оприлюднено на тлі підготовки до чергового засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 5 вересня.