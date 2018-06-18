ЄС продовжив заборону на інвестиції в Крим ще на рік

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 12:36610

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ЄС продовжив заборону на інвестиції в Крим ще на рік
Фото ілюстративне

В понеділок, 18 червня, Рада Євросоюзу ухвалила рішення заборонити здійснення інвестицій в окупований Крим ще на рік. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк у Twitter.

Під заборону потрапляють будь-які торгові операції, включно з імпортом та експортом товарів, інвестиції у кримські підприємства та заборона на надання туристичних послуг в Криму.

Заходи стосуються усіх фізичних та юридичних осіб, які зареєстровані в країнах ЄС, їхня дія обмежена територією Кримського півострову.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, після анексії Криму Україна втратила 1,4 млн га землі, які оцінюються у понад 1,8 млрд доларів. Крім того, банки втратили свої активи, які залишилися в банківських відділеннях (від 1,7 до 1,9 млрд доларів). Разом з цим, Росія конфіскувала «Крименерго», тобто Україна втратила 1 млрд доларів.

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