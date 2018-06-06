ЄС щороку втрачає €60 млрд від контрафакту, що йде через Україну, Албанію та Марокко

Європейські виробники щорічно зазнають збитків на загальну суму в 60 мільярдів євро через фальсифіковані товари, які виробляються в Китаї, Гонконзі, Об’єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та Греції, а до ЄС потрапляють через Україну, Албанію і Марокко, йдеться у звіті Європейського відомства інтелектуальної власності (EUIPO), повідомила «Німецька хвиля».

Найчастіше підроблені продукти включають годинники, взуття, парфуми, косметику, шкіру та тютюнові вироби, пише з посиланням на цей звіт турецьке видання Daily Sabah.

Виробники фальшивок стають дедалі професійнішими, а асортимент підроблюваних товарів – ширшим. У найближчі роки збитки від такої діяльності можуть сягнути 85 мільярдів євро щороку, прогнозують автори звіту. У перерахунку на одного жителя ЄС збитки від реалізації підроблених товарів становлять 116 євро на рік.

Звіт підготовлений за підсумками низки досліджень, проведених з 2013 року в 13-ти галузях.