ЄСПЛ визнав геноцидом радянські репресії литовських партизан

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) заявив, що суди Литви обґрунтовано визнають геноцидом радянські репресії проти литовських партизан. Про це повідомляє литовський сайт Delfi.

Страсбурзький суд відхилив скаргу колишнього співробітника КДБ Станіславаса Дрелінгаса, визнаного винним у геноциді за участь в операції по затриманню командира литовських партизан Адолфаса Раманаускас-Ванагас, йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Європейський суд погодився з поясненнями Верховного суду Литви про те, що системне знищення литовських партизан радянськими окупантами може вважатися геноцидом литовського народу.

У ЄСПЛ визнали, що радянські репресії мали на меті впливати на демографічне становище литовського народу, а партизани і їх зв'язкові «виконували істотну роль в збереженні національної ідентичності, культури і національної самосвідомості».

Страсбурзький суд підкреслив, що, хоча Дрелінгас сам не приймав рішення про здійснення екзекуції Раманаускаса-Ванагаса, «але навіть рядовий військовий не може повністю, сліпо виконувати закони, які грубо порушують визнані на міжнародному рівні права людини, особливо право на життя».

За таке рішення проголосували п'ять суддів Страсбурзького суду, двоє були проти, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дрелінгас 1931 року народження був засуджений за те, що в жовтні 1956 року брав участь в таємній операції в Каунасі по затриманню Раманасускаса-Ванагаса. З урахуванням слабкого здоров'я і другорядної ролі в цій операції Верховний суд скоротив п'ятирічний термін покарання, і засуджений фактично відбув в ув'язненні 5 місяців і 6 днів.

Після Другої світової війни А. Раманаускас-Ванагас очолював партизан Дзукії, а в 1949 році підписав з іншими партизанськими командирами Декларацію руху боротьби за свободу Литви. Боровся за незалежності Литви з 1944 до 1953 року, був заарештований в 1956 році і в наступному році був страчений, наголошує видання.

До слова, згідно з міжнародним правом, геноцидом вважаються дії, метою яких є знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи. Після Другої світової війни СРСР блокував пропозицію визнати в міжнародній концепції геноцидом винищення людей на політичній підставі, і така міжнародна норма діє до сих пір.

За словами С. Дрелінгаса і його адвокатів, партизанський рух має оцінюватися як діяльність політичної групи, тому дії проти партизан не можуть вважатися геноцидом. У післявоєнному збройному опорі в Литві брали участь мінімум 50 тис.осіб, нагадує видання.