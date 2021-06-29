Європейський парламент покарав вісьмох депутатів, у тому числі тих, які відвідували окупований Крим зі спостережною місією. Ще трьом оголосили попередження. Про це пише EU Observer з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що до списку покараних потрапили п'ятеро французьких депутатів з крайньої правої фракції «Ідентичність і демократія»: Вірджіні Жорон, Ерве Жювен, Жан-Лен Лакапель, Тьєррі Маріані і Філіп Олів'є. Влітку 2020 року вони відвідали Крим зі «спостережною місією» під час референдуму щодо змін до конституції Росії.

Крім того, до списку потрапили три представники вкрай лівих сил «Європейських об'єднаних лівих»/«Зелених лівих півночі» (GUE/NGL) – ірландці Клер Дейлі і Мік Уоллес і іспанець Ману Пінеда, які їздили на вибори в Еквадор і Венесуелу.

Коротко про голосування на російському референдумі

З 25 червня до 1 липня 2020 року в Росії тривало голосування щодо поправок до конституції Росії. Їх президент країни Путін запропонував внести ще в січні 2020-го. У березні їх доповнили нормою, яка дозволяє Путіну перебувати на посаді президента ще два строки – тобто теоретично до 2036 року.

За результатами голосування 77,92% учасників підтримали внесення поправок до Конституції РФ. Голосування провели і в анексованому Криму. У свою чергу, в Європейському Союзі засудили проведення голосування в Криму. В ЄС зазначили, що таке голосування є порушенням міжнародного права.

Окрім обнулення президентських термінів Путіна, на референдум винесли ще низку резонасних поправок.

В основному законі РФ з ініціативи самого Путіна тепер має з’явитися поправка про віру в Бога, буде закріплено інститут шлюбу як союз чоловіка й дружини, який держава зобов’язуватиметься захищати, а дітей вважатимуть «найважливішим пріоритетом державної політики». Також буде заборона на «переписування історії» й «применшення значення подвигу на захист Вітчизни», а російська мова вважатиметься мовою державотворчого народу.

Дещо зміняться повноваження та функції органів влади: у президента буде більше влади над Держдумою, а у Держдуми з’явиться можливість затверджувати міністрів та віцепрем’єрів. Прем’єр безпосередньо підпорядковуватиметься президенту, депутатам не можна буде мати подвійне громадянство, президенти після відставки зможуть пожиттєво залишатися сенаторами.

А ще тепер Росія офіційно зможе ухилятися від виконання рішень міжнародних інституцій, наприклад, Європейського суду з прав людини.