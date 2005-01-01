Євросоюз схвалив 25% мита на товари з США

Країни ЄС одноголосно підтримали введення відповідних штрафних мит на товари з США загальним обсягом в 2,8 млрд євро. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, поширеному в четвер, 14 червня, повідомляє Deutsche Welle.

Представники країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі схвалили запропонований Єврокомісією список, в який серед іншого потрапили вироби зі сталі, віскі бурбон, арахісова олія, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. В Єврокомісії повідомили, що відповідна директива буде випущена в найближчі дні з тим, щоб європейські мита в розмірі 25 відсотків набули чинності з 1 липня поточного року.

Очікується, що 1 липня Канада введе відповідні штрафні мита на товари з США.

Зазначимо, що такий крок Євросоюзу став відповіддю на рішення президента США Дональда Трампа ввести мита на сталь і алюміній з Європи, Канади та Мексики. Вони набули чинності в ніч на 1 червня і становили 25% на вироби зі сталі і 10% - з алюмінію. Як очікується, вони торкнуться імпортованих з Європи товарів на загальну суму в 6,4 млрд євро.

Як інформував ZAXID.NET, президент США Дональд Трамп 22 березня підписав указ, що дає Вашингтону можливість накласти мита на імпорт товарів з Китаю, обсяги якого в ціновому обчисленні досягають 60 мільярдів доларів на рік (48,7 мільярда євро). Того самого дня в американському уряді повідомили про попередній виняток для спецмит на сталь та алюміній для країн ЄС, а також Австралії, Південної Кореї, Аргентини та Бразилії. Звільнення від дії спецмит триватиме, поки США не домовиться з ними про умови двосторонньої торгівлі, заявили у Вашингтоні. Канада та Мексика, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю, ще раніше були в переліку країн, на які не мали поширюватися мита.