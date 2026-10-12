У понеділок, 12 жовтня, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу ввели санкції проти майже 1,6 тис. людей та організацій, пов’язаних із військово-промисловим комплексом Росії. Це найбільше одноразове розширення санкційного списку від початку повномасштабної війни. Про це в соцмережі X повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

За її словами, понад половина нових позицій у санкційному списку пов’язані з виробництвом балістичних ракет.

«Ми значно ускладнюємо, уповільнюємо та здорожуємо для Росії виробництво зброї, яку вона використовує для вбивства українців», – заявила Каллас.

Нові санкції набудуть чинності після публікації оновленого списку в «Офіційному журналі» ЄС.

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Нагадаємо, посли країн ЄС погодили цей список 7 жовтня. До нього увійшли підприємства російського військово-промислового комплексу, а також їхні керівники та працівники. Для частини організацій обмеження запроваджують не вперше – санкції проти них розширюють.

Загалом до нового санкційного списку додали 743 людей і 826 організацій, причетних до підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Окремо до санкційного списку внесли 77 людей, яких Росія «обрала» депутатами Держдуми від окупованих територій України.

Також країни ЄС погодили продовження санкцій проти 31 фізичної особи та шести організацій, пов’язаних із хімічною зброєю.