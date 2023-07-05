Юрій Луценко припиняє службу в армії

Колишній міністр внутрішніх справ та колишній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що вже не буде служити в армії, бо військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала його непридатним до військової служби через інвалідність. Про це він повідомив у середу, 5 липня. Водночас зазначимо, що інвалідність встановлює МСЕК за направленням ВЛК, тобто спершу ВЛК визнає військового непридатним, а вже потім МСЕК встановлює інвалідність.

Спершу Луценко написав так: «Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна – військово-лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку». Але пізніше він відредагував допис і вказав, що ВЛК «встановила непридатність до військової служби через інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку».

Він не повідомив про характер інвалідності, але уточнив, що буде займатися волонтерством.

Зауважимо, що ВЛК не встановлює інвалідність. Військово-лікарська комісія лише може ухвалити рішення про придатність чи непридатність до служби. В разі визнання непридатності, військовослужбовець може звільнитися зі служби. Далі, після ВЛК потрібно пройти медико-соціальну експертизу для встановлення інвалідності. Її проводить МСЕК за направленням ВЛК.

Нагадаємо, 20 лютого 2023 року головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний призначив капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів. Сам Луценко назвав своє призначення командиром взводу роти ударних безпілотних авіакомплексів рядовою подією, яка відбулася на тлі вуличних боїв у передмісті Бахмута. 8 лютого 2023 Луценко отримав звання капітана.

58-річний Юрій Луценко двічі обіймав посаду міністра внутрішніх справ України (2005-2006, 2007-2010), а з 2016 до 2019 року був генеральним прокурором. Також був народним депутатом трьох скликань Верховної Ради.

У 2020 році Луценко розповідав, що лікує рак у Німеччині. На той час він пережив операцію, і попереду на нього чекав курс хіміотерапії.