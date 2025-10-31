Ветеран і співробітник Львівської пивоварні Олексій Шеретько подає перший символічний пас на стадіоні «Україна»

Цієї осені Львівська пивоварня відзначає 310 років. Але замість гучних святкувань компанія обрала об’єдналися заради тих, хто щодня рятує життя.

На честь ювілею ФК «Карпати», титульним спонсором якого є бренд «Львівське», та Центр UNBROKEN, сталий партнер PJSC Carlsberg Ukraine, реалізують збір – «Футболка, що рятує». Мета – забезпечити українських медиків сучасними симуляторами для відпрацювання критичних навичок у реалістичних клінічних сценаріях: зупинка кровотеч, реанімація, лікування бойових поранень.

PJSC Carlsberg Ukraine підтримує ініціативу і перераховує 1 000 000 гривень на придбання симуляторів для Центру UNBROKEN. Разом із донатами українців цей внесок підтримає діяльність новоствореного Університету UNBROKEN, який готує нове покоління лікарів. Симуляційне навчання – це міст між теорією та практикою, що дозволяє медикам діяти впевнено у найскладніших ситуаціях.

Кульмінацією збору став футбольний матч на стадіоні «Україна», де ветеран російсько-української війни та співробітник Львівської пивоварні Олексій Шеретько зробив символічний перший пас.

«Для нас це більше, ніж просто пас. Це нагадування про важливість подяки та шани усім захисникам і захисницям, які захищали країну та продовжують це робити. Це нагадування, завдяки кому ми можемо працювати, жити, влаштовувати матчі. Перший пас – це символ єдності та підтримки, це наш спосіб сказати “дякуємо” тим, хто щодня бореться за наше майбутнє. Кожен внесок у цей збір – це ще один крок до порятунку життя», – коментує Юрій Гук, директор Львівської пивоварні.

Долучитися до збору може кожен: донат від 100 грн автоматично надає право участі у розіграші однієї з 15 футболок із підписами футболістів ФК «Карпати». Більше донатів – більше шансів.

Долучитися можна за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/3ayZx4KCXQ