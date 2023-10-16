У Луцьку з середи, 18 жовтня, розпочинається опалювальний сезон. Як повідомила прес-служба Луцької міськради, найперше тепло буде подаватись в лікувальні та навчальні заклади, а потім – усім іншим споживачам.

«Технологічний процес від початку запуску котелень до надходження теплоносія безпосередньо споживачу може зайняти до трьох діб», – попереджають у міськраді.

Міський голова Ігор Поліщук додає, що в міжопалювальний період ДКП «Луцьктепло» провело підготовчі роботи та замінило майже 3,5 км мереж, провело гідравлічні випробування та усунуло пориви на виявлених проблемних ділянках.

«Більше 90% наших котелень забезпечені дизельгенераторами для забезпечення їх роботи на випадок відсутності електроенергії. Сподіваємось на плавний запуск та спокійне проходження опалювального сезону», – повідомив мер.

Нагадаємо, минулоріч у Луцьку розпочали опалювальний сезон дещо раніше: з 11 жовтня.