У Івано-Франківську офіційно зареєструвались 4 тис. переселенців

З Івано-Франківська до Києва відправлять автобуси для евакуації людей. Міський голова Руслан Марцінків не уточнив про яку кількість автобусів йдеться, але заявив, що вивіз людей з регіонів, які зазнають обстрілів, буде системний.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму зверненні у вівторок, 8 березня, повідомив, що місто долучилось до евакуації людей з регіонів, де воєнні дії.

«Евакуація має бути належною! Однією автівкою багато людей не вивезеш, а поїзди переповнені. Місто долучилось та вирішило організувати системний вивіз людей з регіонів, які зазнають обстрілів. Зокрема, з Івано-Франківська поїде декілька автобусів для евакуації мирного населення Києва», – повідомив міський голова.

За словами Руслана Марцінківа, станом на 8 березня у місті офіційно зареєструвалось 4 тис. переселенців. Щоб пришвидшити процес в Івано-Франківську відкрили ще один пункт реєстрації на вул. Військових Ветеранів 10 А. Крім цього зареєструватися можна у всіх відділеннях ЦНАП та соціальних їдальнях.

Зазначимо, що у Івано-Франківську ввели обовʼязкову реєстрацію переселенців. Зареєстрованим видаватимуть тимчасові посвідчення, які спростять переадресацію соціальних виплат. Також це потрібно для військового обліку чоловіків, які привозять у місто свої родини.