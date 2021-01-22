Працівника Національного інституту раку Міністерства охорони здоров’я України підозрюють у розкраданні медичного приладдя на суму понад 10 млн грн, повідомила у п’ятницю, 22 січня, Київська міська прокуратура.

За інформацією слідства, підозрюваний, отримавши на відповідальне зберігання лікарські засоби, серед яких інструменти та прилади для проведення хірургічних втручань, а також інші матеріальні цінності, діючи у змові з невстановленими особами, упродовж 2019-2020 років неодноразово їх привласнював. Такими діями він завдав Національному інституту раку збитків на суму понад 10 млн грн.

Цю справу вже розслідує поліція. За привласнення чи розтрату майна в особливо великих розмірах йому загрожує ув’язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.