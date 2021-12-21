У перші місяці 2022 року в Ужгороді планують запровадити платне паркування для автомобілів. Наразі йдеться про центральну частину міста та вулицю Капушанську. Про такі плани повідомив мер Ужгорода Богдан Андріїв у вівторок, 21 грудня, під час публічного звіту.

За словами Богдана Андріїва, вже визначені місця, де буде запроваджено платне паркування для авто у центральній частині Ужгорода. Це – вулиця Фединця, площа Корятовича, вулиця Толстого, а також Капушанська. Очікується, що паркова тут стане платною у перші місяці 2022 року.

«Ми прийняли сесійне рішення, передбачили у бюджеті міста кошти, створили комунальне підприємство, яке буде займатися діяльністю з впровадження платного паркування. Наразі триває закупівля обладнання, щоб працівники муніципальної варти могли фіксувати порушення у місцях платного паркування», – сказав Богдан Андріїв.

Також міський голова додав, що наразі «є питання щодо закріплення цих територій, де буде платне паркування за департаментом міського господарства». Богдан Андріїв зазначив, що ідея має запрацювати у «перші місяці наступного року»: «Буде оголошено відкритий конкурс, де всі охочі зможуть взяти участь у конкурсі щодо організації платного паркування у місті», – сказав міський голова, уточнивши, що запровадження платних парковок – це додаткові кошти для міста.