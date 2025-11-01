Пагони восени насичені вологою та поживними речовинами, тому живці швидко приживаються

Осінь – оптимальний період для живцювання хризантем. У цей час рослини готуються до зимового спокою: верхівки ростуть повільніше, а коренева система активно зміцнюється. Пагони восени насичені вологою та поживними речовинами, тому живці швидко приживаються та легко укорінюються. Як розмножити хризантему, пишуть «Новини.Live».

Покрокова інструкція для живцювання

Виберіть пагони довжиною 8-12 см із 2-3 парами листків. Зріжте їх під кутом 45°, видаліть нижні листки. Обробіть зріз стимулятором росту або деревною золою для дезінфекції. Посадіть живці у суміш торфу та піску (1:1), заглибивши на 2-3 см. Створіть парниковий ефект, накривши пакетом або пластиковою пляшкою. Протягом перших двох тижнів тримайте живці при температурі +18-+22°C, поливайте помірно, без застою води.

Живцювання у воді як альтернатива

Якщо немає ґрунту, можна укорінити живці у воді. Помістіть їх у банку з 2-3 см води, додайте таблетку активованого вугілля, щоб уникнути гниття. Міняйте воду кожні 2-3 дні. Через тиждень з’являться перші корінці, після чого живці пересаджують у легкий ґрунт.

Догляд після появи коріння

Коли коріння досягне 2-3 см, пересадіть рослини в окремі горщики. Забезпечте достатнє освітлення, але без прямого сонця. Для активного росту використовуйте слабкий розчин комплексного добрива.