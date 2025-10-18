Українських бійців повернули за сприяння військової омбудсменки

Бійці загону спеціальної розвідки ВМС «Янголи» провели спецоперацію з порятунку 29-річного ветерана ЗСУ та 34-річного українського нацгвардійця з полону на тимчасово окупованій частині Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Олексій Харченко.

Спецоперація розпочалася за запитом матері ветерана, яка також служить в ЗСУ, до військової омбудсменки Ольги Решетилової. З’ясувалося, що 29-річний син військовослужбовиці після численних катувань переховується на ТОТ Луганщини.

«Пізніше також виявилося, що недалеко від нього буквально у рабстві в одного з колаборантів перебуває діючий військовослужбовець НГУ», – повідомив Олексій Харченко.

Спецрозвідники провели дві паралельні операції, під час яких ветерана та нацгвардійця вивели з тимчасово окупованих територій. Зазначається, що вони не знали детального плану їхнього порятунку, але чітко виконували вказівки.

Нагадаємо, на початку вересня з окупації евакуювали чотирьох українських бійців, які три роки переховувалися від росіян. Разом з військовими евакуювали медика, який допомагав їм переховуватися від окупантів.