Туристи відвідують в Дрогобичі як історичні пам'ятки, так і сучасні галереї

З початку року і до 21 вересня Дрогобич відвідала рекордна кількість туристів – в міському туристично-інформаційному центрі зареєструвались 18609 людей, повідомляє пресслужба Дрогобицької міськради.

Така кількість туристів – рекорд для Дрогобича за весь час роботи туристично-інформаційного центру. Минулого разу рекорд був зафіксований в 2019 році, коли 18,6 тис. людей відвідали Дрогобич за увесь рік.

Хто і для чого приїжджає в Дрогобич

Структура туристів, які звертались в ТІЦ цього року, така:

іноземці – 207;

дрогобичани – 2640;

мешканці Львівщини – 5791;

українці з різних областей – решта.

«Реальна кількість туристів може бути значно більша, адже не всі звертаються безпосередньо до ТІЦ. Наприклад, за даними ЛОДА, лише за січень-серпень 2025 року п’ять відділів музею «Дрогобиччина» відвідало 39 392 людини, а солеварню за перше півріччя – понад 9 400 людей», – говорить керівниця дрогобицького ТІЦ Ірина Шимушовська.

Туристи зазвичай перебувають у місті один день, проте більшість відзначають, що цього часу недостатньо для повноцінного ознайомлення з усіма локаціями Дрогобича. Туристи в Дрогобичі найчастіше відвідують такі об’єкти:

ратуша;

солеварня;

церква святого Юра (об’єкт ЮНЕСКО);

хоральна синагога.

Також гості Дрогобича обідають у місцевих закладах і дегустують фірмову каву з сіллю, відвідують «Вуличний музей» і сучасні галереї. На сувеніри найчастіше обирають дрогобицьку сіль, каву з сіллю, магніти та брендовані футболки.

Серед туристичних маршрутів за межами міста користуються популярністю Тустань, Нагуєвичі та Борислав.