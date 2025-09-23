З початку року Дрогобич відвідала рекордна кількість туристів
Найчастіше туристи приїжджають в місто на один день і купують на сувеніри сіль
З початку року і до 21 вересня Дрогобич відвідала рекордна кількість туристів – в міському туристично-інформаційному центрі зареєструвались 18609 людей, повідомляє пресслужба Дрогобицької міськради.
Така кількість туристів – рекорд для Дрогобича за весь час роботи туристично-інформаційного центру. Минулого разу рекорд був зафіксований в 2019 році, коли 18,6 тис. людей відвідали Дрогобич за увесь рік.
Хто і для чого приїжджає в Дрогобич
Структура туристів, які звертались в ТІЦ цього року, така:
іноземці – 207;
дрогобичани – 2640;
мешканці Львівщини – 5791;
українці з різних областей – решта.
«Реальна кількість туристів може бути значно більша, адже не всі звертаються безпосередньо до ТІЦ. Наприклад, за даними ЛОДА, лише за січень-серпень 2025 року п’ять відділів музею «Дрогобиччина» відвідало 39 392 людини, а солеварню за перше півріччя – понад 9 400 людей», – говорить керівниця дрогобицького ТІЦ Ірина Шимушовська.
Туристи зазвичай перебувають у місті один день, проте більшість відзначають, що цього часу недостатньо для повноцінного ознайомлення з усіма локаціями Дрогобича. Туристи в Дрогобичі найчастіше відвідують такі об’єкти:
ратуша;
солеварня;
церква святого Юра (об’єкт ЮНЕСКО);
хоральна синагога.
Також гості Дрогобича обідають у місцевих закладах і дегустують фірмову каву з сіллю, відвідують «Вуличний музей» і сучасні галереї. На сувеніри найчастіше обирають дрогобицьку сіль, каву з сіллю, магніти та брендовані футболки.
Серед туристичних маршрутів за межами міста користуються популярністю Тустань, Нагуєвичі та Борислав.