Понад 40 організаторам злочинних схем повідомлено про підозру

З початку цього року Служба безпеки України ліквідувала понад 100 угруповань, які підробляли Covid-сертифікати та довідки про негативні результати ПЛР-тестів. Про це у понеділок, 20 грудня, повідомили у прес-центрі СБУ.

«За матеріалами СБУ понад 40 організаторам злочинних схем повідомлено про підозру. Серед них й іноземці, причетні до збуту довідок про негативні результати ПЛР-тестів», – йдеться у повідомленні.

За даними досудових розслідувань, ділки створювали розгалужені мережі осередків у різних регіонах України, що дозволяло їм отримувати щомісячні прибутки у десятки мільйонів гривень. Правоохоронцями встановлено також факти внесення недостовірних відомостей до електронних медичних реєстрів.

Під час спецоперацій у Києві, Львівській та Рівненській областях співробітники СБУ нейтралізували три розгалужені мережі із продажу підроблених медичних документів.

Зловмисники виготовляли фальшиві свідоцтва про вакцинацію та довідки про результати ПЛР-тестів. Також вони підробляли документи, нібито видані іноземними медустановами. Своїх клієнтів вони шукали на спеціально створених інтернет-платформах, а також через власні зв’язки у медичних закладах і туристичних фірмах.

Схему виготовлення фальшивих міжнародних свідоцтв про вакцинацію викрили також у Чернігові. Щомісяця зловмисники обслуговували більш як пів тисячі осіб, які планували виїзд за кордон.

У Харкові та Івано-Франківську співробітники СБУ ліквідували злочинні схеми, організовані власниками туристичних фірм. До пакетів документів для виїзду за кордон вони пропонували клієнтам фейкові довідки про негативний результат ПЛР-тестування.