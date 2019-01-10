З початку року в Україні від грипу померли п'ятеро людей, - МОЗ

Нині епідемічні пороги грипу перевищені у двох областях – Київській та Житомирській

СуспільствоЮрій Братюк, 10 січня2090

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Від початку 2019 року в Україні п’ятеро людей померли від грипу. Про це 10 січня повідомив центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

У відомстві також зазначили, що з початку поточного епідсезону (від жовтня 2018 року) через грип померли 13 людей, п'ятеро з них померли вже в 2019 році. Згідно з повідомленням, від 1 жовтня до 6 січня в Україні зареєстрували 2 439 032 людини, які захворіли на грип та ГРВІ. Станом на кінець грудня у восьми областях України було перевищено епідпоріг захворюваності на грип. Нині ситуація дещо покращилася і епідемічні пороги перевищені у двох областях – Київській та Житомирській.

У МОЗ наголосили на важливості вакцинації, щоб отримати захист від грипу і тяжких ускладнень. Це вже зробили понад 145 тис. українців. У МОЗ також нагадали, що грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Воно легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. А усім, хто вже захворів на грип, міністерство не радить займатися самолікуванням а звертатися до лікарів. Детально про те, як відрізнити грип від застуди і коли слід викликати «швидку» розповіла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

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Уляна Супрун пояснила, як відрізнити грип від застуди і коли слід викликати «швидку» ZAXID.NET
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