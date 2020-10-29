Нова хвиля поширення коронавірусу ставить під загрозу нормальну життєдіяльність Львова. Різке зростання кількості інфікованих фіксують, звичайно, не лише у Львові, а й загалом по Україні та Європі. Втім, як то кажуть, кожен нещасливий по-своєму. І нам важливо, наскільки саме Львів готовий до цієї нової, набагато масштабнішої хвилі пандемії. Сьогодні у студії ZAXID.NETзаступниця мера Львова з гуманітарних питань Галина Слічна.

Отже, яка ситуація з коронавірусом на сьогодні в місті?

Станом на сьогодні хочу сказати, що ми маємо позитивних 404 ПЛР-аналізи. Тобто із загальної кількості проведених за минулу добу – з 2186 досліджень – фактично 18% є позитивних.

Це загалом – чи це мешканці Львова?

Я говорю загалом – Львів і Львівська область. Якщо говорити про мешканців Львова, то з тих 404 позитивних серед мешканців міста Львова є 160.

Це десь третина – то співвідношення по населенню.

Так. В принципі, це той відсоток, який тримається в нас протягом певного проміжку часу, якщо так аналізувати. Хочу сказати, що із загальної кількості захворілих і тих, в кого був підтверджений позитивний ПЛР-аналіз, тобто із 28 889 інфікованих, ми маємо 48% – це є мешканці міста Львова. Тобто фактично половина з усіх підтверджених, які були в лабораторіях, – це власне мешканці міста Львова.

Чим це пояснюється? Більшою компактністю населення?

Це я говорю від березня, тобто це загальна кількість підтверджених. Це свідчить про те, що ми на початку робили більше ПЛР-аналізів серед мешканців міста Львова, аніж жителів районів області. Тому ми бачимо зараз такий результат.

Але я вважаю, що в першу чергу треба орієнтуватися на наші госпітальні бази. Тобто ми розуміємо, що багато людей мають перехворіти коронавірусом. Все-таки про це говорить світ, про це говорять в нас в Україні і, зокрема, у місті Львові. Але ми маємо орієнтуватися на те, які хворі до нас поступають, наскільки заповнені наші госпітальні бази. Це дуже важливо.

Станом на сьогодні, якщо аналізувати ситуацію по наших госпітальних базах, оскільки ми від початку працюємо… Спочатку дві лікарні приймали ковідних хворих – Восьма і Перша лікарня на Ужгородській. Потім ми доєднали лікарню Швидкої медичної допомоги на Мазепи, на Топольній. І ми дивимося, як заповнюються ці лікарні, як заповнюються стаціонари хворими. Так от, станом на сьогодні ми фактично маємо 504 особи, які перебувають на стаціонарному лікуванні – в тім числі і пологовий будинок на Мечнікова, оскільки він приймає також породіль і вагітних, які мають підозру на ковід, мають пневмонію або ж мають підтверджений ковід. Тобто 504 пневмонії.

А місць скільки?

Я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки заповнені госпітальні бази. З тих 504 пацієнтів, які є сьогодні в наших стаціонарах на тих ліжко-місцях, які були відведені під ковід, ми маємо 275 пацієнтів, які мають підтверджений ковід.

Тобто не всі?

Не всі.

А як це – люди лежать з ковідом поруч з іншими?

Ні, ну потоки розводяться: хтось є з підозрою, хтось вже є з негативним ПЛР, але ще далі продовжує лікуватися – різні ситуації. Тобто станом на сьогоднішній день три госпітальні бази приймають пацієнтів на ковід.

Зараз ми напрацювали логістику збільшення кількості ліжко-місць і на тих трьох основних госпітальних базах, і окремо. Залучаємо ще той резерв лікарень, які ми розраховували на другу хвилю – це є П’ята лікарня, особливо корпус на Коновальця, тому що в корпусі на Коновальця ми будемо класти ковід. І Четверта лікарня, корпус на Свєнціцького окремий. Тобто ми підготували ще дві госпітальні бази.

Тобто ви все-таки очікуєте збільшення кількості важких хворих?

Абсолютно. Ми це спостерігаємо зараз. І ми повинні розуміти, що, попри ковід, паралельно будуть люди хворіти зараз і на грип. Тому дуже важливо розуміти, що людина, яка отримає температуру, в якої буде нежить, яка почне кашляти – вона ж не буде розуміти, чи в неї грип, чи в неї ковід. Тобто тут буде накладатися звернення до лікарів максимально, що їм потрібна допомога. І вже тільки тоді, коли людина буде мати той чи інший ПЛР-аналіз – тільки тоді вона буде розуміти, чи вона інфікована.

Я правильно розумію, що людей з грипом, з симптомами якимись, для них теж передбачені оці ковід-ліжка?

Ні, мова йде про те, що ми стараємося максимально… Я маю на увазі, що буде накладатися грип і ковід – людина може мати і грип, і ковід одночасно насправді, такі речі можуть бути. Тому ми повинні розуміти, що маємо максимально збільшувати кількість ліжко-місць.

Якщо зараз ми, до прикладу, у П’ятій лікарні з понеділка будемо госпіталізувати хворих з ковід і підозрою на ковід на Коновальця – то корпус на Свєнціцького ми зараз плануємо під пневмонію, яка має негативний ПЛР. І грип якщо буде з’являтися – також будемо класти в цей корпус, у цю лікарню.

Тобто ми плануємо збільшувати кількість ліжок – так само, як на Ужгородській, у Першій лікарні. Зараз у нас там є в основному 80 – до 90 хворих. Ми збільшуємо кількість ліжко-місць ще на 60 – тобто розширюємо мережу, закриваємо відділення.

А яким чином ви розширюєте? До прикладу, густіше ліжка ставите?

Ні, не так. У нас є різні відділення в лікарні. Якусь частину лікарні…

Ізолюєте.

Ми бачили, що в основному 80-90 хворих в нас лежить, тому облаштовано 80-90 ліжок. Є окремо, до прикладу, гінекологічне відділення, яке функціонувало, – зараз ми згортаємо його, розгортаємо далі на ковід. Оскільки ці лікарні від початку були внесені як такі, які будуть приймати хворих з підозрою на ковід і хворих з підтвердженим уже ПЛР-аналізом.

Чи медики в цих лікарнях другої хвилі нормально реагують на те, що їхні лікарні переводять на ковід?

Ці лікарні насправді були включені, тобто ми збільшуємо кількість місць. По-різному є, по-різному насправді було – від початку було по-різному. І багато було спротиву насправді від того, що ці заклади перетворюються в лікарні, які будуть приймати ковідних хворих. Але є такий виклик. Так, ми маємо на це реагувати і ми маємо з розумінням до цього відноситися. Ми для себе вибрали таку професію – лікувати життя людей, то будь-яка ситуація може скластися.

До прикладу хочу сказати події сьогоднішні – вони мене, насправді, дуже обурили. Але ми розглядаємо різні варіанти, де ми можемо госпіталізувати хворих. Тобто ми готуємо різні приміщення для того, щоби госпіталізувати хворих. Але ми це думаємо заздалегідь, тому що тут питання не лише просто взяти приміщення – у цьому приміщенні має бути ліжко…

Розумієте, ці речі всі треба планувати. Ми повинні планувати кількість кисневих концентраторів, які нам необхідні. І сьогодні ми розглядаємо ще один корпус Лікарні швидкої медичної допомоги – готуємо його, там єдиний простір є, де би можна було, наприклад, госпіталізувати хворих. При тому, що сьогодні Лікарня швидкої медичної допомоги взяла на себе найбільше навантаження, там найбільше хворих є.

Я розумію. Так що вас вразило? Ви щось хотіли сказати.

Я буквально на цьому тижні мала візит в одну із поліклінік. Перед тим я мала зустрічі і наради з головними лікарями поліклінічних відділень, як ми будемо максимально залучати ці установи до лікування хворих. І поліклінічне відділення, яке доволі наближено відноситься до Лікарні швидкої медичної допомоги, де можна швидко реагувати, де можна зробити КТ, де можна зробити рентген – і для долікування, фактично, можна використовувати один з корпусів поліклініки на Мазепи, 25. Ми розглядали. Зараз я чую, мені сказали, що є дуже серйозне обурення серед мешканців, серед медиків, тому що вони там собі зробили ремонт в кабінеті і не хочуть з цього кабінету йти… Мене це обурює, для мене це незрозуміло. Мова йде про життя людей.

А це якась незалежна поліклініка чи це складова лікарні?

Ні, це наша комунальна поліклініка. Я, насправді, була шокована. Я у вівторок мала там зустріч, ми оглядали приміщення, бо ж не можна сказати, що «ми ось тут влаштуємо стаціонар».

А що означає спротив? Чіткіше можете сказати?

Ну, спротив… Я йшла до вас на ефір і побачила, що закликають до страйків чи якихось таких речей. Я, звичайно, це все буду зараз читати, дивитися. Але я буквально сьогодні мала зустріч із керівниками відділень, із головним лікарем, і з керівниками відділень однієї й іншої поліклініки. Але це має бути розуміння людей в першу чергу, вони залучають мешканців…

Це така виняткова реакція чи це загальна?

Ні, я це бачу як виняток, насправді. Мені це нагадує дуже те, що відбувалося на початках у госпіталі у Винниках. Дивно мені це, але…

До речі, ті медики працюють, які працювали у Винниках?

Я не знаю, бо це не наша лікарня. Але ті медики також будуть потребувати, не дай Боже, звичайно, допомоги.

Очевидно, всі ми можемо потребувати цієї допомоги. Зараз дуже багато говорять про забезпечення киснем ліжок, де лежать ці хворі. Тобто якщо на початку епідемії говорили дуже багато про апарати ШВЛ, то тепер, я так розумію, це вже не актуально – тепер важливий кисень.

Так. Насправді ніхто в березні місяці не говорив про те, що нам треба буде максимально багато кисневих точок чи кисневих концентраторів, а говорили про те, що нам треба буде максимально апаратів ШВЛ. Але хочу сказати, що ми збільшуємо кількість (і впродовж літа збільшували) точок подачі кисню, розгортали цей кисень, ми купували кисневі концентратори. І ми щоденно далі купуємо кисневі концентратори, роздаємо це на різні лікарні. Ми виділяли окремо кошти на придбання кисневих концентраторів для закладів охорони здоров’я – кожен заклад охорони здоров’я купував. Зараз ми очікуємо поставку (буквально в перших числах листопада) 100 кисневих концентраторів і наприкінці листопада ще 100 кисневих концентраторів.

Скільки оцих ліжок забезпечено? Уряд, здається, хотів, щоби до 80% ліжок були забезпечені.

50% я чула. 50 на 50 фактично від загальної кількості ліжко-місць – половина мають мати доступ до кисню.

А у Львові як?

Залежно від лікарень. Але не лише доступ до кисню як до кисневої точки – ми повинні розуміти, що замість кисневих точок ще є кисневі концентратори, які ми купуємо, які можуть рятувати життя людей.

Тобто це переносна якась штука, так?

Так. В цілому станом на сьогодні ми вже маємо 162 кисневі концентратори, які є в лікарнях. Буквально вчора ввечері ще надійшло 35, які ми будемо розподіляти між лікарнями. І ми маємо 300 точок кисню у тих госпітальних базах, які приймають власне хворих на ковід.

Ага, це приблизно так, як ви казали – 500 з чимось місць, ліжок є.

Хоча зараз ми далі продовжуємо: розводимо кисень буквально на Коновальця, де забезпечується подача кисню через кисневі точки.

Хотів запитати не лише про хворих. Школи, навчання буде? От зараз канікули закінчуються. Буде відновлене повноцінне навчання в школах, чи ні?

Канікули в нас тривають до 30 жовтня. З понеділка, з 2 листопада, в нас учні виходять на навчання до шкіл.

Всі?

Всі учні виходять на навчання до шкіл. Хочу сказати, що фактично ми маємо 147 працівників, які працюють у школах і мають підтверджений ковід. Це невеликий відсоток насправді – але є такі, які хворіють на ковід.

Ми відкриваємо школи. Будемо працювати в тому режимі, в якому ми розпочинали працювати з вересня. Якщо будуть випадки – будемо відправляти на два тижні на самоізоляцію.

Окремі класи?

Окремі класи, звичайно. Ми маємо дуже хороший досвід. У нас садочки і не закривалися, садочки наші працюють.

Сьогодні стало відомо – Франківськ закриває взагалі всі старші класи: тільки молодші, 1–4 класи, ходять до школи, всі решта – на дистанційне.

Ми не розглядаємо такого варіанта зараз. Тобто в нас діти повертаються на навчання всі.

І дитсадки?

Звичайно, садки ми не зачиняли, садки в нас працювали. Станом на сьогодні в нас є три дошкільні заклади, які призупинили свою діяльність і були відправлені на самоізоляцію – це там, де була найбільша кількість хворих працівників цього дошкільного закладу. Буквально один садочок у нас до кінця цього тижня, до завтрашнього дня є на самоізоляції. Два інші в нас до 1–2 листопада, якщо не помиляюся, будуть виходити на роботу. І з понеділка ми закриваємо ще один садочок.

Пані Галино, я правильно розумію, що міська влада фактично відмовилася від локдауну, тобто повної ізоляції – коли не працюють ресторани, кінотеатри? Бо місто повноцінно працює, хоча зростає кількість хворих.

Ми не зупиняли, ми не обмежували.

У березні-квітні ми зупинили.

Так, ми мусіли це робити. І це правильно було, це було дуже правильне рішення для того, щоби система була готова до цього, в першу чергу. Ми ж не мали стільки захворювань, як маємо зараз, так? На сьогоднішній день я розумію, що люди просто мають мати розуміння, як їм жити. І це відповідальність кожної людини зокрема.

Ви маєте на увазі, що оскільки ця медична база більш-менш готова, ви її нарощуєте, збільшуєте, то місто може функціонувати так, як функціонує – без додаткових обмежень?

Все залежатиме, насправді все залежатиме від того, який рівень захворюваності буде.

Який рівень є критичним для Львова? Коли може бути цей локдаун?

Це також… Я не знаю, чи хтось готовий навіть у світі спрогнозувати, який рівень буде критичним. Все ж залежить від медичних працівників…

Я це розумію. Я маю на увазі, що в деяких країнах уже повторний карантин жорсткий запроваджують, між містами не можна їздити, не можна відходити від дому на 5 кілометрів і так далі. От який рівень захворюваності має бути, щоби у Львові зробили таке?

Все залежить від поширення, я знову ж говорю, не від цифр. Все залежить від того, як буде поширюватися інфекція серед мешканців міста Львова. Тобто який відсоток буде захворілих…

Важких?

Звичайно. Як буде система справлятися з тими хворими, і як медичні працівники (це також треба думати) будуть давати собі раду. Тому що вони також не роботи – це теж люди, які впродовж великого проміжку часу працюють з такими хворими.

Ще один момент. Транспорт у нас зараз працює повноцінно. В останні дні автобуси почали брати тільки сидячих, але, наприклад, електротранспорт бере всіх. Чи мерія буде якісь обмеження запроваджувати?

Транспорт не повернувся до того режиму роботи, в якому він працював до запровадження надзвичайної ситуації в країні, зокрема у місті Львові. Весь транспорт працює в режимі спецперевезень, тобто в транспорті дозволені сидячі місця.

Розумієте, це ж також залежить від того рівня, в якому ми перебуваємо. На сьогоднішній день місто Львів уже впродовж декількох тижнів перебуває в помаранчевій зоні. Тобто наявність маски в транспорті – це обов’язкова вимога, і сидячі місця.

Я розумію, але у «Львівелектротрансі», який є комунальним підприємством міської ради, не завжди цього дотримуються.

Є моніторингові групи, які слідкують за цими речима.

Є випадки покарань? Що відбувається, якщо виявляють таку проблему?

Ви розумієте, з людьми треба просто комунікувати, людям треба пояснювати, людям треба говорити. Не завжди те, що ти будеш вдаватися до жорстких заходів, буде помічним – це буде викликати агресію. Тому що всі в непростих умовах, кожному треба кудись доїхати.

Збільшується кількість одиниць транспорту, це однозначно, для того, щоби люди мали можливість добратися. Були прохання до літніх людей все-таки в час пік, коли люди їдуть на роботу, старатися не займати той транспорт, а вже собі якось розраховувати в інші часові рамки свої виїзди. Просто треба з розумінням ставитися до всіх цих речей.

Як дивитесь в майбутнє на кілька місяців уперед у цій ситуації? Песимістично, оптимістично?

Складно. Тому що ніхто не знає. Це насправді якісь непрогнозовані речі – і пандемія непрогнозована, її ніхто не очікував. І багато речей, які ми робили, – ми насправді не бачили, що були такі випадки і так діяли в тих чи інших випадках. Тобто ми приймали рішення, брали на себе відповідальність – і рухалися вперед для того, щоби виходити з ситуації, щоби знайти виходи з ситуації, яка складається.

Я вважаю, що всі мають бути змобілізовані. Але ще раз хочу сказати – все залежить від кожного особисто, як ми дотримуємося безпеки своєї. От від цього залежить і поширення інфекції. Якщо ми будемо дотримуватися елементарних речей – тої самої дистанції, якщо ми будемо мити руки, це вже нас буде оберігати від інфекції.

Добре, дякую, наш час вичерпався. Нагадаю, що сьогодні в студії ZAXID.NET LIVE була заступниця мера Львова з гуманітарних питань Галина Слічна. Мене звати Олег Онисько. Дякую, що читаєте і дивитеся ZAXID.NET.