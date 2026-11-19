Фасад будинку культури в Радехові, звідки демонтували зображення серпа і молота

У селі Радехів на Волині з фасаду місцевого будинку культури демонтували серп і молот – символи комуністичного режиму, використання яких в Україні заборонене. Про це у середу, 18 листопада, повідомили на фейсбук-сторінці проєкту «Деколонізація. Україна».

Староста Радехівського старостинського округу Іванна Крецу розповіла ZAXID.NET, що демонтаж ініціював Центр культури, мистецтва, естетичного виховання та спорту Вишнівської громади. Оскільки символіка була розташована на висоті понад п’ять метрів, до робіт залучили працівників комунального підприємства.

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За допомогою спецтранспорту вони піднялися на будівлю та збили з фасаду серп і молот. Частину робіт виконували з горища.

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«Старостинський округ налічує три населені пункти, в яких є школа, садочок, будинок культури та бібліотека. Тому, наскільки мені відомо, в окрузі більше не залишилося будівель з комуністичною символікою», – зазначила Іванна Крецу.

Крім того, Міністерство культури України визнало памʼятник «герою Радянського Союзу» Антону Бринському у Маневичах як обʼєкт, що підлягає декомунізації. Остаточне рішення про демонтаж ухвалять під час сесії селищної ради 26 листопада. Після знесення памʼятник планують передати на зберігання в музейні фонди.

Додамо, що закон про декомунізацію в Україні ухвалили у 2015 році. Він передбачає демонтаж символів комуністичного тоталітарного режиму, а також перейменування населених пунктів і вулиць, названих на честь радянських діячів.