Йдеться про садибу «Карпатські зорі»

Яремчанський міський суд визнав Сергія Константинова винним у порушенні правил охорони вод і призначив йому 85 тис. грн штрафу.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у понеділок, 2 листопада підприємець із 2006 року займається готельно-ресторанним бізнесом у курортному селі Поляниця. Його ділянка межує з природоохоронною зоною річки Прутець Поляницький.

За матеріалами судового реєстру, йдеться про садибу «Карпатські зорі» на вул. Росиш, 119.

«Стічні води систематично скидали безпосередньо в русло гірської річки. Лабораторні дослідження зафіксували суттєве перевищення у водоймі гранично допустимих забруднюючих речовин (ХСК, амонійного азоту, фосфатів і заліза). Це призвело до погіршення природних властивостей поверхневих вод річки та створило реальну небезпеку для довкілля», – розповіли правоохоронці.

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Під час судового засідання Сергій Константинов визнав свою вину. Суд також врахував висновок інженерно-екологічної експертизи, протоколи огляду місця події із вилученими зразками рідини з каналізаційних труб та води з річки, а також звіти лабораторного дослідження.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Остап’юк визнала Сергія Константинова винним у порушенні правил охорони вод і призначив йому 85 тис. грн штрафу. Засуджений також має сплатити 15 тис. грн за проведення судових експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.

За даними аналітичної системи Youcontrol, Сергій Константинов зареєстрований підприємцем у Кривому Розі. У селі Поляниця йому належить чотири об’єкти нерухомості. Садиба «Карпатські зорі» має оцінку 4,3 за відгуками в гуглі.