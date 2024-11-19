Щороку Україна витрачає близько 15 млрд грн на виплати «чорнобильської пенсії»

Починаючи з 2022 року в Чорнобильській зоні з’явились 125 тисяч так званих нових поселенців. Виплати пенсій «поселенцям» обходяться державі у близько 15 млрд грн на рік. Про це в інтерв’ю Forbes розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

За словами Марчак, схема з «поселенням» у Чорнобильській зоні відчуження з’явилась вже після початку повномасштабного вторгнення. Люди, які не мають статусу потерпілого від Чорнобильської катастрофи чи статусу ліквідатора, через суд отримують щомісячні виплати за проживання в зоні радіаційного забруднення.

«З 90-х в Україні була норма: якщо людина проживала в Чорнобильській зоні на момент аварії й сім років після неї (з 1986 по 1993 рік – ред.), то вона має право отримувати доплату до пенсії. Цю норму скасували 2008 році. До початку вторгнення РФ людей з такими доплатами було близько 10 тис., а з бюджету на це витрачали 51,4 млн грн на місяць», – ідеться в повідомленні.

На сьогодні через судові рішення кількість людей з такими доплатами збільшилась до майже 135 400. Додаткові виплати від держави становлять уже близько 1,5 млрд грн на місяць, або приблизно 15 млрд грн на рік.

Під час кримінальних проваджень правоохоронці встановили, що люди з інших територій спеціально прописуються в населених пунктах, які розташовані в зоні радіаційного забруднення, в непридатних для життя будинках, часто по декілька десятків в одній квартирі, розповіла Дарина Марчак.

Також Рахункова палата в аудиті Пенсійного фонду повідомляє про випадки призначення доплати людям, які не проживали й не були зареєстровані в зоні радіоактивного забруднення.

Зазначимо, бюджет комітет Верховної Ради вніс пропозицію надавати так звану «чорнобильську пенсію» лише тим непрацюючим пенсіонерам, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Відповідні пропозиції бюджетного комітету парламенту врахував Кабінет міністрів при підготовці законопроєкту №12000 про Державний бюджет на 2025 рік.