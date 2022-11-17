У ввечері середи, 16 листопада, та вранці наступного дня у Львовській ОТГ 13 людей отруїлися чадним газом. Дев'ятьох з них довелося госпіталізувати, повідомила прес-служба міськради, додавши, що серед потерпілих троє малих дітей.

В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій уточнили, що ввечері 16 листопада у Малехові чадним газом отруїлися 28-річна жінка та троє дітей, віком 5 і 6 років та 7 місяців. Їх госпіталізували в дитячу лікарню святого Миколая. Також отруїлись 38-річна та 62-річна жінки й 37-річний чоловік. Їх госпіталізували в обласну клінічну лікарню.

Окрім того, вранці четверга, 17 листопада, у Львові на Сихові чадним газом отруїлись шестеро осіб, з них двох – 33-річного чоловіка та 58-річну жінку довелось госпіталізувати в обласну клінічну лікарню.

Нагадаємо, основною вимогою, аби не отруїтися чадним газом це – притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення – через вікно, двері та вентиляційний канал, в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин – тобто газові коти чи колонки тощо, комин також має бути чистим. І в жодному разі в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ.