У понеділок, 31 жовтня, троє львів'ян отруїлися чадним газом. Серед потерпілих – двоє дітей, яких госпіталізували до лікарні.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони Львівської міськради, випадок трапився над ранок понеділка, 31 жовтня. У квартирі на вул. Замарстинівській, 38 чадним газом отруїлись 32-річний чоловік та двоє дітей: однорічний хлопчик та трирічна дівчинка.

Дітей госпіталізували в дитячу лікарню святого Миколая Першого ТМО (колишня міська дитяча лікарня), а чоловіка – у Львівську обласну клінічну лікарню.

Загалом від початку року у Львові зафіксували 40 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 94 людини. Троє з них померли.