У ніч на п’ятницю, 14 жовтня, у Львові двоє людей отруїлись чадним газом, їх доставили в обласну клінічну лікарню. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської міськради.

Як вказано у повідомлення, випадок трапилась у одній з квартир на вул. Одеській (бічна вул. Городоцької неподалік цирку). Чадним газом отруїлись двоє людей: 26-річна жінка та 25-річний чоловік. Їх доправили в обласну клінічну лікарню.

У міськраді нагадують, що основною вимогою для уникнення отруєння чадним газом є притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення – через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.

Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин – тобто газові коти чи колонки тощо – цей комин також має бути чистим. І в жодному разі в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.