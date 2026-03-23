Організатор схеми легалізував незаконний заробіток, придбавши авто

Шість посадовців та підприємців можуть бути причетні до розкрадання грошей, які виділили на ремонт двох шкіл на Тернопільщині. У навчальних закладах мали відремонтувати дах та провести ремонт в харчоблоці. На це з держбюджету спрямували 4,8 млн грн, однак 2,3 млн грн з них привласнили.

Правоохоронці встановили, що до схеми причетні організатор заробітків, керівник підприємства, що здійснювало технічний нагляд за ремонтами, директор підрядної організації, його працівник, інженер з технагляду і голова однієї з територіальних громад. Про це повідомили в поліції Тернопільщини у понеділок, 23 березня.

У 2024 році з державного та місцевого бюджетів виділили близько 4,8 млн грн. За ці гроші мали відремонтувати харчоблок в Скориківському ліцеї із встановленням енергоощадного обладнання. У Мельнице-Подільській школі мали провести капітальний ремонт покрівлі. Тендери відбулися, договори з підрядними організаціями та органами місцевого самоврядування уклали.

Слідство з’ясувало, що впродовж жовтня 2024 року – березня 2025 року учасники схеми вносили в документи неправдиві дані про нібито повністю зроблений ремонт, хоча фактично роботи не виконали. У результаті завдані державі збитки становили понад 2,3 млн грн. Ці гроші учасники схеми розподілили між собою. Організатор встиг легалізувати незаконний заробіток, придбавши авто та пальне.

За даними прокуратури, основному організатору інкримінують дві статті КК України – це ч. 3, 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем), а також – ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Підлеглий та директор товариства, яке здійснювало технічний нагляд, відповідатимуть за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою). Окрім цього, директору інкримінують ще й службове підроблення. Трьом учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі. Також відповідатимуть й троє спільників, які допомагали виводити бюджетні гроші. Справи правоохоронці вже направили до суду.