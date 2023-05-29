Поліція затримала вандала на гарячому та склала на нього протокол

Галицький районний суд Львова оштрафував графітчика, який малював по старих кам'яницях у центрі міста. Як відомо з порталу судової влади, йдеться про Андрія Плиндіна, який за дрібне хуліганство тепер заплатить 119 грн.

З постанови суду відомо, що опівночі 24 квітня, Андрій Плиндін через трафарет розмалював стіни кам'яниці на вул. Лесі Українки, 29 та на Друкарській, 60. Поліція затримала його на гарячому та склала протокол через дрібне хуліганство.

На засідання хуліган не з'явився. Проте 24 травня суддя Галицького районного суду Віталій Стрельбицький оштрафував Андрія Плиндіна на 119 грн. Окрім того, він має заплатити 537 грн судового збору. Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення.