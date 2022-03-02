З 500т гуманітарних вантахів, які прибули учора, 200 т вже відправили в інші області

Львівщина залишилася гуманітарним вікном у Європу, через яку доставляють продукти, зброю і все необхідне для бійців на фронт і для людей. Лише за минулу добу прийшло понад 500 т гуманітарних вантажів, які розподіляються в інші області, повідомив 2 березня начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, гуманітарні вантажі розподіляються в області, які найбільше потребують такої допомоги. Майже 400 автомобілів зараз перевозять гуманітарний вантаж через кордон з Республікою Польща.

«Ми зараз залишилися гуманітарним вікном в Європу або гуманітарним коридором, який доставляє продукти, зброю і все, що необхідно для наших бійців на фронт і для людей в іншу частину України. За минулу добу прийшло більше 500 т гуманітарних грузів, більше 200 т було розподілено на інші області – в Одесу, Херсон, Київ, Житомир. Майже 400 автомобілів зараз зайняті перевозкою гуманітарних вантажів через кордон з Республікою Польща». – повідомив Максим Козицький.

Начальник військової адміністрації також повідомив, що для української армії і для тимчасово переселених осіб люди пожертвували вже 17 млн грн.

На кордоні, за його словами, поступово зменшуються черги. На даний момент на пунктах пропуску Шегині, Рава-Руська перебувають від 300 до 400 машин.