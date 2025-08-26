Вирубку лісів зафіксували на територіях кількох лісництв

Громади Золочівщини отримали майже 1,6 млн грн відшкодування за незаконні вирубки дерев у Бродівському, Лешнівському та Підкамінському лісництвах.

Львівській обласна прокуратура у понеділок, 25 серпня, повідомила, що філія ДП «Ліси України» сплатила майже 1,6 млн грн шкоди, оскільки саме вона є постійним користувачем ділянок, де відбувалися вирубки, тому відповідає за охорону та збереження лісу.

Прокуратура не надає всіх деталей, проте в судовому реєстрі Господарського суду Львівської області зазначається, що працівники лісової охорони філії «Карпатський лісовий офіс» допустили, що невідомі особи вирубували дуби, буки та сосни. Зокрема, вирубки відбувалися й на території природно-заповідного фонду Національного парку «Північне Поділля». Через це Золочівська прокуратура подала низку позовів на користь територіальних громад Золочівського району.

Як йдеться у рішенні Господарського суду Львівської області від 21 травня 2025 року, підприємство «Ліси України» зобов’язувалося відшкодувати понад 1,13 млн грн Бродівській міській раді.

Також прокуратура відкрила провадження через незаконну вирубку у Бродівського лісництві. «Ліси України» відшкодували 95,2 тис. грн.

Господарський суд розглянув позов у справі незаконної рубки дуба та бука в межах Підкамінського лісництва. За матеріалами реєстру, збитки державі оцінили у 339 тис. грн.

Станом на серпень 2025 року «Ліси України» відшкодували майже 1,6 млн грн громадам Золочівщини.