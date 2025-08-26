Філія «Ліси України» виплатила 1,6 млн грн громадам Золочівщини за незаконні вирубки дерев
Вирубки зафіксували на території трьох лісництв та національного парку
До теми
Громади Золочівщини отримали майже 1,6 млн грн відшкодування за незаконні вирубки дерев у Бродівському, Лешнівському та Підкамінському лісництвах.
Львівській обласна прокуратура у понеділок, 25 серпня, повідомила, що філія ДП «Ліси України» сплатила майже 1,6 млн грн шкоди, оскільки саме вона є постійним користувачем ділянок, де відбувалися вирубки, тому відповідає за охорону та збереження лісу.
Прокуратура не надає всіх деталей, проте в судовому реєстрі Господарського суду Львівської області зазначається, що працівники лісової охорони філії «Карпатський лісовий офіс» допустили, що невідомі особи вирубували дуби, буки та сосни. Зокрема, вирубки відбувалися й на території природно-заповідного фонду Національного парку «Північне Поділля». Через це Золочівська прокуратура подала низку позовів на користь територіальних громад Золочівського району.
Як йдеться у рішенні Господарського суду Львівської області від 21 травня 2025 року, підприємство «Ліси України» зобов’язувалося відшкодувати понад 1,13 млн грн Бродівській міській раді.
Також прокуратура відкрила провадження через незаконну вирубку у Бродівського лісництві. «Ліси України» відшкодували 95,2 тис. грн.
Господарський суд розглянув позов у справі незаконної рубки дуба та бука в межах Підкамінського лісництва. За матеріалами реєстру, збитки державі оцінили у 339 тис. грн.
Станом на серпень 2025 року «Ліси України» відшкодували майже 1,6 млн грн громадам Золочівщини.