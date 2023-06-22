До кінця року на Львівщині планують демонтувати всі радянські пам’ятники

У Львівській області демонтували ще 10 монументів радянської епохи. Впродовж 20-22 червня пам’ятників позбулися села Золочівської, Давидівської та Сокальської громад.

Як повідомив обласний департамент комунікацій та внутрішньої політики, впродовж трьох днів на Львівщині демонтували памятники у таким громадах:

Червоне Золочівської громади;

Жуків, Поляни та Ремезівці Поморянської громади;

Чишки, Старе Село та Миколаїв Давидівської громади;

Єлиховичі на Золочівщині;

Стенятин та Перетоки Сокальської громади.

«Цей процес набрав вже таких обертів, що його не зупинити. Ми маємо бути і точно будемо першою областю в Україні, яка завершить декомунізацію. Від початку року демонтували 80 обʼєктів монументальної пропаганди ворога. Я дякую громадам, які активно очищують свій громадський простір від цього непотребу», – зазначив директор департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОВА Юрій Горун.

До слова, на Львівщині залишилось ще близько 160 радянських пам’ятників. Повністю позбутись спадщини тоталітарного минулого у Львівській області планують до кінця року.