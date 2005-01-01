За вбивство свого співмешканця дрогобичанка перебуватиме під домашнім арештом

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини обрав міру запобіжного заходу 39-річній жительці Дрогобича, що вбила свого співмешканця. Як інформує прес-служба прокуратури Львівщини, жінка перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом протягом 60 днів.

Прокуратура оскаржить рішення суду та вимагає для жінки обрання найсуворішого запобіжного заходу – тримання під вартою. Додамо, що 39-річна жінка 25 травня під час розпивання спиртних напоїв вдарила ножем у живіт свого співмешканця. Унаслідок поранення 43-річний чоловік помер на місці.

За процесуального керівництва органів прокуратури області повідомлено про підозру жительці Дрогобича у вчиненні нею злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).