На Волині суд оштрафував жінку, яка надсилала знайомим повідомлення з проросійською пропагандою, у яких, зокрема, вторгнення Росії називала «визвольною операцією». За підтримку російської агресії її оштрафували на 55 тис. грн.

Як йдеться у вироку Маневицького райсуду, повідомлення своїм знайомим у селищі Колки жінка надсилала з листопада 2022 року по лютий 2023 року. Частину з них писала сама, а іноді просто поширювала пости з проросійських груп.

В одному з повідомлень вона звинувачувала у повномасштабному вторгненні Росії в Україну Сполучені Штати Америки, обурювалась «знищенням православної віри» та повторювала наратив російської пропаганди про «вісім років бомбили Донбас».

«Війна на території України спричинена владою США, а російська армія у зв'язку з цим проводить визвольну операцію», – йдеться у одному з повідомлень авторства обвинуваченої.

За яких умов її викрили, в вироку не вказано. Відомо лише, що їй вручили підозру за ч.1, ч.2 і ч.3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської агресії проти України), яка передбачає від п'яти до восьми років тюрми.

Жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. У ній вона повністю визнала провину і погодилась на обумовлене сторонами покарання. Суддя Ірина Токарська на засіданні 18 травня цю угоду затвердила. Тож обвинуваченій призначили 55 тис. грн штрафу.

Мобільний телефон, з якого вона надсилала повідомлення, конфіскують. Також жінка повинна заплатити понад 7 тис. грн за лінгвістичні експертизи.