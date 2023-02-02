Вартість такого банного комплексу 20-30 тис. доларів

На Львівщині стартував проект зі збору коштів за закупівлю мобільних банних комплексів для військових. Серед тих, хто пожертвує 140 грн для проекту, розіграють сім сертифікатів на відпочинок у відомих закладах Львівщини.

Як розповіли у Львівській ОВА, проект організували спільно з командуванням Сил територіальної оборони ЗСУ та БФ «Razom For Ukraine».

«У таких комплексах можна буде не лише прийняти гарячий душ, а й випрати речі. Їх обладнають генераторами, котлами для обігріву і пральними машинами. Наша амбітна ціль – щоб кожен батальйон мав подібне обладнання. Це дуже потрібна ініціатива», – зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За благодійний внесок у 140 грн можна отримати приємний бонус – провести День закоханих в одному з готельних комплексів Львівщини: «Вежа Ведмежа», Rixos Prykarpattya, Grand Hotel Lviv, TAOR Karpaty Resort & Spa, Bankhotel, TaurusCity та Yaremche Club Hotel.

Якщо задонатити більш, ніж раз, шанси на виграш збільшуються. Та найважливіше – це фінансова підтримка доброї справи, яка зробить життя на передовій зручнішим.

Банні комплекси, які хочуть придбати для воїнів, легкі й дуже мобільні. Транспортувати їх можна за допомогою звичайного пікапу. Одним таким мобільним банно-пральним комплексом можуть скористатися від 50 до 100 бійців за день. Вартість одного комплексу становить від 20 до 30 тис. доларів США.

Задонатити на банні комплекси для військових можна за посиланням.