З 23 жовтня ZAG відкриває новий виставковий проєкт «Море». Експозиція створена спільно з Одеським національним художнім музеєм, що об’єднує 110 творів 65-ти українських та європейських мистців XIX–XXI століть. До експозиції увійшли роботи Архипа Куїнджі, Киріяка Костанді, Лева Лагоріо, Руфіна Судковського, Миколи Глущенка, Олександра Ройтбурда, Сергія Рябченка, Олександра Постеля, Дениса Шиманського, Володимира Семківа та інших.

Саме робота Семківа зустрічає глядачів ще на вулиці, а синій човен у місті, якому бракує моря, нагадує про Одесу та інші приморські міста. Близькі, далекі. Та окуповані.

Традиційно виставка побудована як діалог «старих» та «нових» майстрів. Для львів’ян новий проєкт стане насамперед можливістю побачити роботи з колекції Одеського національного художнього музею, евакуйовані під час війни. Серед них – твори авторства відомого українського художника-мариніста Івана Айвазовського. У час, коли світові музеї міняють погляд на його творчість та атрибуцію, називаючи Айвазовського уже не російським, а українським художником, його поява у Львові стає ще одним наголосом на повернені нашої спадщини. Те саме стосується і Куїнджі.

Експозиція «Море: see beyond the sea» вибудувана навколо 9-ти тематичних розділів:

Звідки починається українське море?

Море національностей

Море боротьби

Море буденності

Море, що поглинає місто: екологічні катаклізми

Море втрат — на морі та самого моря

Море самотності

Море любові — між штормом і штилем

Море емоцій: жінки — світанки і заходи сонця.

Виставка триватиме до 1 лютого.