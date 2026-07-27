У Чернівецьку область від уряду Швеції передали майже 85 тонн обладнання для захисту енергетичної інфраструктури. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України у понеділок, 27 липня. Допомога надійшла від Шведського агентства цивільної оборони та стійкості.

Допомога, яку передали з Швеції, включає інженерні захисні конструкції. Обладнання передбачене для захисту інфраструктури енергетичних об'єктів, електричних трансформаторних підстанцій. Його встановлення забезпечить більш надійну роботу.

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У Міненерго зазначили, що Швеція залишається одним із надійних партнерів України, послідовно підтримуючи український енергетичний сектор та допомагаючи зміцнювати його стійкість в умовах повномасштабної війни.

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Додамо, що Шведське агентство цивільної оборони та стійкості (The Swedish Civil Defence and Resilience Agency) – це центральний державний орган Швеції, який відповідає за цивільний захист, управління в надзвичайних ситуаціях, громадську безпеку та питання цивільної оборони. Агентство працює під керівництвом Міністерства оборони Швеції. Міжнародні операції Шведського агентства мають понад 30 років досвіду роботи в постраждалих районах, таких як кризи, конфлікти та стихійні лиха.

На весні 2026 року Шведське агентство цивільної оборони та стійкості підписало угоду про співпрацю з Міністерством оборони України. Вона сприяє можливості укладати додаткові договори у таких секторах, як будівництво та інфраструктура.