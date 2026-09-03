Інцидент стався біля поліцейської станції «Нижні Ворота»

Воловецький районний суд визнав Рустема Алієва винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період і призначив йому 1 рік іспитового строку.

Як йдеться у вироку від 26 серпня, інцидент стався 14 листопада 2025 року біля поліцейської станції «Нижні Ворота» в Мукачівському районі.

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Обвинувачений на Toyota Camry разом зі спільниками на Volkswagen Multivan та Mercedes-Benz заблокували дорогу перед службовим мікроавтобусом ТЦК, який віз військовозобов’язаного до Сваляви на проходження військово-лікарської комісії, та допомогли йому втекти.

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Під час судового засідання Рустем Алієв визнав свою вину і попросив не ув’язнювати його. Суд також врахував, що обвинувачений перерахував на підтримку ЗСУ 100 тис. грн, має на утриманні малолітніх дітей і позитивно характеризується як громадський активіст та член релігійної громади.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Оксана Софілканич визнала Рустема Алієва винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період і призначила йому 5 років позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 1 рік іспитового строку. На вирок можуть подати апеляцію.