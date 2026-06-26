Олександр Сабадош працевлаштував чоловіків водіями та вніс їхні дані до системи «Шлях»

Ужгородський міськрайонний суд визнав Олександра Сабадоша винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, призначив йому 5 років ув’язнення, проте реальний термін покарання замінив на 2 роки іспитового строку.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 12 червня, у вересні 2022 року закарпатець зареєстрував ФОП з основним видом діяльності «Вантажний автомобільний транспорт», а в лютому 2023 року отримав ліцензію на міжнародні перевезення.

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У наступні 11 місяців Олександр Сабадош фіктивно працевлаштував водіями 22 чоловіків призовного віку та вніс їхні дані до системи «Шлях». Упродовж 2023 року вони виїхали в ЄС і не повернулися.

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Під час судового засідання закарпатець визнав свою вину, підтвердив, що використовував дозвіл на міжнародні перевезення для виїзду ухилянтів через кордон, і попросив суворо його не карати. Суд також врахував, що обвинувачений не був раніше судимий і має з дитинства інвалідність ІІІ групи.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Придачук визнав Олександра Сабадоша винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ і призначив йому 5 років позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки іспитового строку. На вирок можуть подати апеляцію.