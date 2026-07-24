Нападнику загрожує до 5 років тюрми

На Закарпатті відправили до суду справу місцевого мешканця, звинуваченого у незаконному позбавленні волі та побитті водія вантажівки. Підозрюваному загрожує до 5 років в’язниці.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 24 липня, інцидент стався у березні 2026 року. Потерпілий віз вантаж трасою Київ – Чоп і поблизу села Сусково Мукачівського району його увагу привернув автомобіль, водій якого наполегливо сигналив фарами. Вважаючи, що йому намагаються повідомити про ймовірну технічну несправність авто, водій зупинив вантажівку.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«У цей момент обвинувачений підбіг до автомобіля, проник до кабіни та почав бити водія по голові. Погрожуючи новими ударами, він змусив потерпілого їхати за новим визначеним маршрутом у напрямку державного кордону. Щоб водій не зміг звернутися по допомогу, нападник через вікно викинув його мобільний та рацію», – розповіли правоохоронці.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На посту в селі Батрадь Берегівського району обвинувачений намагався переконати прикордонників, що водій випав із автомобіля, проте ті викликали медиків і після госпіталізації потерпілий розповів про обставини викрадення та нападу.

Обвинуваченому інкримінують незаконне позбавлення волі, що супроводжувалося фізичними стражданнями, та умисне спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 122 КК України). Санкції статей передбачають до 5 років позбавлення волі.