Вартість трансферу в Румунію становила 5 тис. доларів

Правоохоронці затримали 21-річну мешканку Рахівського району, яка разом зі співмешканцем переправляла чоловіків в ЄС. Підозрюваним загрожує до 9 років тюрми.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області у п’ятницю, 26 червня, закарпатка за 5 тис. доларів супроводжувала ухилянтів з Рахова до місця переправлення поза пунктами пропуску в межах села Луг, підказувала маршрути втечі та інструктувала їх, як непомітно перейти кордон.

«За матеріалами слідства, організаторка під час доставки до безпосереднього прикордоння для конспірації довіряла клієнтам тримати її немовля на руках та вдавати батька дитини. На кінцевому етапі зловмисницю підстраховував її співмешканець», – розповіли в СБУ.

Переправників затримали під час отримання грошей. Їм інкримінують ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.

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