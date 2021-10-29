Поліція Закарпаття запустила телеграм-канал для боротьби з поширенням в районі наркотиків. Мешканців області просять надсилати через Telegram фото та іншу інформацію про рекламу наркотиків, роботу закладчиків чи щось інше, що допомогатиме правоохоронцям.

Про запуск телеграм-каналу «Закарпаття без наркотиків» прес-служба Нацполіції повідомила у п'ятницю, 29 жовтня. «Ресурс створений як додаткова можливість для громадян повідомляти правоохоронців про події, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, і зручність полягає у тому, що інформацію можна надавати без зазначення будь-яких персональних даних», – уточнили у поліції.

У прес-службі також додають, що в телеграм-канал можна «залити» фото та відео, які значно пришвидшать розкриття злочину. «Правоохоронці оперативно відреагують та перевірять надану інформацію», – запевняють закарпатські поліцейські.

Зазначимо, месенджер Telegram часто використовують самі наркоторгівці та закладчики, оскільки соцмережа не відкриває правоохоронцям приватних даних користувачів.