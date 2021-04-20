Власник магазину в селищі Великий Березний у Закарпатській області тримав у своєму будинку трьох нелегалів з Індії. Іноземці намагалися нелегально потрапити до однієї з країн Євросоюзу, а 41-річний закарпатець мав їм у цьому посприяти.

За інформацією поліції, закарпатець утримував індійців у своєму будинку. Він бив їх і вимагав з кожного по 3500 доларів за сприяння в перетині кордону з Євросоюзом. Однак іноземці втекли і повідомили про злочин правоохоронцям.

«Поліцейські спільно зі співробітниками Управління СБУ провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта та у приміщенні магазину, який йому належить. В останньому правоохоронці виявили сплановані маршрути для нелегального перетину зеленого кордону та паспорти, що належать вихідцям з країн Азії. Також виявили і приміщення, де ймовірно переховували іноземних клієнтів, перед безпосереднім переправленням до ЄС», – повідомила поліція Закарпатської області у вівторок, 20 квітня.

Відомо, що чоловікові, який утримував у неволі індійців, 41 рік. Йому вже повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини, а також у сприянні в незаконному переправленні через державний кордон. Суд вже обрав закарпатцю запобіжний захід – домашній арешт.

Імені підприємця поліція традиційно не повідомила.