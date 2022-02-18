Старшого інспектора митного поста «Лужанка» підозрюють у неправдивому введенні даних в інформаційну систему про вантажі в автомобілях, які перетинали українсько-угорський кордон. Відомо, що діяльність працівника митниці спричинила збитки державу у понад 460 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, старшому державному інспектору митного поста «Лужанка», що на кордоні з Угорщиною, уже повідомили про підозру у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 ККУ). Відомо, що митник під час оформлення вантажів вносив до інформаційної системи АСМО «Інспектор-2006» недостовірні дані про проведення митних формальностей.

«Задокументовано два окремі епізоди таких протиправних дій. У двох автомобілях після проведеного переогляду виявили незадекларований товар – одяг і взуття – загальною вагою понад 1300 кг. Внаслідок протиправних дій митника інтересам держави у вигляді недоотримання митних платежів заподіяно шкоду на 259 тис. грн та 205 тис. грн відповідно», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що цьому митнику у липні 2021 року повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення), наразі справа перебуває на розгляді суду.