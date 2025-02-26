Чоловік визнав свою провину

У середу, 26 лютого, внаслідок спалювання сухої трави сталася пожежа у селищі Солотвино Тячівського району. Палія оштрафували на 3060 грн.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, повідомлення про пожежу у Солотвині надійшло о 11:32. Рятувальників викликали мешканці вулиці Київської, коли побачили, що вогонь з чагарника може перекинутися на їхні обійстя.

Пожежники з селища Великий Бичків та Центру безпеки громадян села Нижня Апша за пів години загасили полум’я на площі 0,04 га.

«Як виявилося, джерелом клопоту став місцевий житель, сусід пильних громадян, які й звернулися по допомогу рятувальників. Замість того щоб по-старому скосити минулорічний сухостій, він вирішив спростити завдання, підпалити його», – зазначили в ДСНС.

Чоловік визнав свою провину, його оштрафували на 3060 гривень.