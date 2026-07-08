Аттіла Кіш поклав на сидіння автівки патрульних 10 тис. грн

Берегівський районний суд визнав місцевого мешканця Аттілу Кіша винним у підкупі правоохоронців і призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 29 червня, інцидент стався ввечері 12 вересня 2025 року на вул. Шебаштьєна Тіноді у Берегові. Обвинуваченого зупинили патрульні та виявили, що він перебуває у розшуку за порушення законодавства про мобілізацію. Щоб його не доставляли в ТЦК та СП, закарпатець поклав на сидіння автівки патрульних 10 тис. грн.

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Під час судового засідання Аттіла Кіш визнав свою вину та додав, що доглядає за хворою матір’ю після її інфаркту. Побоюючись за стан її здоров’я, не хотів залишати матір без догляду. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого і те, шо він активно сприяв розкриттю правопорушення.

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Дослідивши всі матеріали справи, суддя Лайош Гал визнав Аттілу Кіша винним у підкупі правоохоронців і призначив йому 17 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.