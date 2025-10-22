За замовне вбивство замовник мав отримати 80 тис. доларів

Приморський районний суд Одеси, у понеділок, 20 жовтня засудив 43-річного львівʼянина Миколу Майоренка – замовника вбивств громадських активістів Геннадія Бейбутяна та Дем’яна Ганула.

«Суспільне» повідомляє, що львівʼянин Микола Майоренко у вересні 2024 року приїхав до Одеси для виконання завдання від кураторів з РФ. Попереднього він став замовником вбивста Демʼяна Ганула.

За інформацією слідства, за 80 тис. доларів Майоренко мав організувати вбивство бізнесмена та активіста Геннадія Бейбутяна. Майоренко знайшов кілера, передав йому фото жертви та інші дані. Одеська СБУ інсценували вбивство: зробили підставні фото та відео вбивства й передали їх замовнику. І вже під час отримання звіту замовника затримали.

На початку засідання адвокат Миколи Майоренка клопотав про розгляд справи за спрощеною процедурою. Микола Майоренко заявив, що змінив позицію та повністю визнає провину.

«Ваша честь, я думаю, що не вартує витрачати час на свідчення. Я визнаю провину повністю», — цитує обвинуваченого «Суспільне».

«Він завдав мені дуже багато шкоди. Моя донька після цього потрапила до психіатричної лікарні. Це в той день він мав мене вбити, коли у доньки було день народження. Його треба покарати — 15 років позбавлення волі і не менше», – заявив потерпілий Геннадій Бейбутян.

Колегія суддів Приморського районного суду Одеси 20 жовтня 2025 присудила Миколі Майоренку 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.